Виноделы РФ попросили защиты от конкурентов из НАТО и Грузии Виноделы России призвали ввести пошлины на вино из стран НАТО в 200%

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к правительству и в Госдуму с предложением повысить ввозные пошлины для вина из стран НАТО до 200%, рассказал РИА Новости ее исполнительный секретарь Алексей Плотников. АВВР хотела бы также отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого и крепленого вина, поставляемого из Грузии, добавил он.

Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%, — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, виноделы попросили установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением до 50%. АВВР также предложила определить процентную ставку для кафе: с 1 сентября указывать такие напитки в начале винной карты и иметь не менее половины из них отечественного производства.

В Минпромторге России ранее поддержали идею предоставления преференций товарам российских производителей в торговых сетях и на маркетплейсах. Первые 50 карточек на порталах должны занимать отечественные товары, заявило ведомство.