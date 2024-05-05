Розыск Зеленского, книги с ядом, тайна Благодатного огня: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Владимир Зеленский

В библиотеках Франции и Германии обнаружили тысячи книг, отравленных мышьяком, суд в Греции оправдал журналиста Димитриса Аликакоса за правду о схождении Благодатного огня, сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, за какие преступления президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Раритетные книги с сюрпризом: откуда в европейских изданиях появился мышьяк?

Тысячи пропитанных мышьяком книг изъяли из библиотек Европы за последние несколько недель, сообщает корреспондент телеканала Europe 1 Татьяна Гейзельманн. Речь идет об изданиях XIX века с зелеными обложками, при изготовлении которых использовалось опасное вещество. В частности, подобные книги были найдены в библиотеках Германии и Франции.

«Книги, зараженные мышьяком… Это почти похоже на краткое содержание романа Умберто Эко „Во имя розы“, но история вполне реальна. За последние несколько недель тысячи книг будут изъяты из немецких библиотек по подозрению в заражении мышьяком», — отметила Гейзельманн.

Сотрудник национальной и университетской библиотеки Страсбурга Жером Швейцер пояснил, что книги с зелеными обложками начали появляться в 1840-х годах. По его словам, на некоторые из изданий были надеты переплеты для сохранности.

«В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк — продукт, который опасен при вдыхании. <...> Придется раскрывать каждую книгу, чтобы понять, есть ли у нее такая обложка», — сказал Швейцер.

Он добавил, что на проверку всех обложек могут уйти месяцы, поскольку в библиотеке хранятся сотни тысяч книг XIX века. По его словам, при обнаружении опасного издания сначала его сохраняют в электронном виде, после чего помещают для хранения в герметичный ящик.

«Если бы мы уничтожили все книги, которые у нас есть, это покрыло бы 70 километров стеллажей. Отсюда сложность выявления книг, которые могут представлять опасность», — добавил Швейцер.

Помимо этого, стало известно, что европейские библиотеки столкнулись с массовой кражей ценных экземпляров книг русских классиков. Так, за несколько лет из библиотек Европы исчезли более 170 редких изданий, в основном авторства Александра Пушкина и Николая Гоголя, сообщает обозреватель The New York Times Рейчел Донадио. По ее данным, в преступлении подозревают группу граждан Грузии, которые, предположительно, заменяли оригинальные экземпляры на копии.

«С 2022 года, по данным Европола, свыше 170 книг стоимостью более $2,6 миллиона исчезли. <...> Больше всего пострадала библиотека Варшавского университета, пропало 78 книг», — выяснила Донадио.

Как пишет журналистка, стоимость каждой отдельной книги может варьироваться от десятков до сотен тысяч долларов. Помимо Польши, издания подменили в библиотеках Риги, Вильнюса, Берлина, Мюнхена, Хельсинки, Парижа и Женевы.

Донадио уточнила, что в рамках расследования краж было задержано девять граждан Грузии. По информации Европола, фигуранты сбыли часть книг на аукционах в Петербурге и Москве, что ставит под сомнение возможность вернуть ценные экземпляры в библиотеки.

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суды за Благодатный огонь: как греческий журналист раскрыл «священную тайну»

Суд в Афинах оправдал журналиста Димитриса Аликакоса, который в течение пяти лет участвовал в судебной тяжбе с Православным патриархатом Иерусалима по делу о «фабрикации доказательств», пишет Greek Reporter. В своей книге он доказал, что Благодатный огонь в гробнице Иисуса зажигается с помощью спичек, а не чудесным образом, как гласит поверье.

«Греческий журналист вел судебную тяжбу с Иерусалимским патриархатом, штаб-квартирой Греческой православной церкви на Святой земле и несколькими ее священниками с 2019 года, когда он опубликовал книгу, оспаривающую чудо Благодатного огня, пламя, которое появляется в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня, где, как говорят, воскрес Иисус», — сказано в сообщении.

Бывший (1984–1988) архиепископ скевофилакс (чемберлен) Никифорос также подтвердил, что Благодатный огонь зажигается не чудесным образом, а вполне земными способами.

«Чудеса случаются, когда решает Бог, а не когда решаем мы… Такие „чудеса“ совершают шарлатаны и маги, а не Церковь. Наша вера не может быть основана на мошенничестве», — отметил Никифорос.

Благодатный огонь — главный символ воскрешения Иисуса Христа для православных. Патриарх Иерусалимский Феофил III помолился о снисхождении огня в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой, где было погребено тело Христа. После этого под звон колоколов он раздал часть святыни находящимся в храме людям, которые передавали ее друг другу. Паломники по традиции зажигали пучки из 33 свечей — по количеству земных лет жизни Христа.

Согласно традиции, Благодатный огонь развозится в разные страны мира, в том числе в Россию. Делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом доставила святыню в Москву, а оттуда — в другие города страны. В аэропорту Внуково его приняли представители епархий.

Пасхальные богослужения в ночь на 5 мая прошли во всех православных храмах Москвы, где регулярно проходит литургия. Также на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве приехали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Российский лидер ежегодно посещает главный православный праздник.

Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press Православные верующие присутствуют на церемонии Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима

За какие преступления Зеленского объявили в розыск?

Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Его данные появились в базе данных МВД РФ. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно — не уточняется. Кроме того, в розыск объявили бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

«Владимир Александрович Зеленский, 25.01.1978. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Дополнительно в базе указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

После этого сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что Зеленского объявили в розыск в России за приказы обстреливать такие мирные города, как Донецк и Белгород. По его словам, украинского лидера обвиняют по статье «за преступления перед человечеством и братоубийственную войну, которую он развязал вместе с НАТО, когда привел Альянс на Украину».

Цеков считает, что Киев проводит антироссийскую политику с 1991 года, как только развалился СССР. Ему помогает НАТО своим расширением на восток, добавил он.

«Зеленский — преступник и перед украинцами, и перед россиянами. Прежде всего за то, что приказывает ВСУ наносить удары по гражданским объектам. Он прекрасно знает, что в Белгороде страдает мирная инфраструктура. Страдает мирный Донецк», — пояснил депутат.

Фото: Пресс-служба Президента Украины Владимир Зеленский

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что объявлением Министерством внутренних дел России в розыск Владимира Зеленского ему послали четкий сигнал, что он для России «чистой воды преступник» и никто с украинским лидером в РФ не намерен вести переговоры. Он считает, что объявление «хриплого диктатора» в розыск является правильным решением, передает РИА Новости.

«Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник», — сказал он.

Однако противоположного мнения придерживается политолог Сергей Марков. В беседе с NEWS.ru он допустил, что объявление в розыск Порошенко и Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора. Эксперт не исключил, что РФ потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. По его словам, Москва не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.

«Понятно, что требовать их выдачи не будет иметь успеха. Дело в другом. Россия формирует свои требования к возможному будущему мирному договору. Понятно, что он должен включать создание широкой демилитаризованной зоны, признание Украиной Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР и Крыма с Севастополем частями России, как минимум де-факто, прекращение киевской агрессии против них», — считает Марков.

Он предположил, что Кремль начал формировать требования к внутреннему устройству Украины. Марков отметил, что Москва будет настаивать на отмене указа Киева о запрете использования русского языка.

«Формируются требования к внутреннему устройству Украины. Объявленные в розыск люди — преступники, а значит, их распоряжения должны быть отменены. Мы потребуем отмены их указов. Например, отменить запрет на использование русского языка, репрессии против православной церкви на Украине и так далее», — подытожил Марков.

Читайте также:

Зеленский обратился к военным с громким заявлением

Порошенко счел «боевой наградой» объявление в розыск в России

Зеленский причислил Бога к союзникам Украины