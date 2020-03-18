https://static.news.ru/photo/8b910a7a-68d2-11ea-930b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о том, что в Москву на выходных придёт резкое похолодание, северный ветер и небольшой снег. Он уточнил, что несмотря на это погода будет приятной. Об этом сообщает ТАСС.

Значительное изменение циркуляции в выходные дни. Ветер опять будет северным, как в предыдущие выходные. Местами небольшой снег прогнозируем, но снегопада не будет. В воскресенье температура и вовсе прогнозируется ниже нормы на 1-2 градуса. Опять возвращение зимней погоды, но уже приятной: без метелей, но с солнцем, — привели слова Романа Вильфанда в ТАСС.

По его словам, в ночь с 20 по 21 марта будет от двух до семи градусов мороза, а днём ожидается от одного градуса мороза до четырёх градусов тепла.

Роман Вильфанд добавил, что 22 марта температура ещё сильнее понизится: ночью будет от пяти до десяти градусов мороза, а днём — от двух градусов мороза до двух градусов тепла. При этом, к кону выходных, 22 марта, осадков не будет.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Роман Вильфанд предупредил жителей России о перепадах температуры в 15 — 20 градусов. Синоптик также отметил, что жителей Камчатки ждёт мощный циклон.