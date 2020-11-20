Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье

Количество снега в Подмосковье в ближайшие выходные увеличится. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, уже к утру 21 ноября снежный покров может достичь высоты в восемь сантиметров.
О том, как долго продержится этот снег, будет ясно позже. Идёт зона осадков. Снег может быть и на западе, и на юге, —
цитируетВильфанда РИА Новости.
О том, что уже к вечеру 20 ноября в Москве выпадет до трёх сантиметров снега, а в последующие два дня — до шести, сообщал и ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Как отмечают метеорологи, зима со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля наступила в столичном регионе 16 ноября, это почти на неделю позже положенного.
Ранее, как писал NEWS.ru, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, чем отличается гололёд от гололедицы.