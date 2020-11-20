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Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье

18:46, 20 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество снега в Подмосковье в ближайшие выходные увеличится. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже к утру 21 ноября снежный покров может достичь высоты в восемь сантиметров.

О том, как долго продержится этот снег, будет ясно позже. Идёт зона осадков. Снег может быть и на западе, и на юге, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

О том, что уже к вечеру 20 ноября в Москве выпадет до трёх сантиметров снега, а в последующие два дня — до шести, сообщал и ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отмечают метеорологи, зима со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля наступила в столичном регионе 16 ноября, это почти на неделю позже положенного.

Ранее, как писал NEWS.ru, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, чем отличается гололёд от гололедицы.

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