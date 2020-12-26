Вильфанд рассказал россиянам о погоде в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/0985a4d2-47cf-11eb-ab5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед наступлением Нового года погода в центре европейской части страны будет «нескучной», на 7–10 градусов теплее нормы для этого времени года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом 30–31 декабря можно ожидать мороси и сильного ветра при относительно тёплой погоде, в саму новогоднюю ночь температура воздуха в центре европейской части России составит −2...+2 градуса, передаёт РИА Новости.

Уже 30 декабря будет перемещение более тёплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10–15 градусов, — объяснил синоптик

При этом уже к 3 января станет значительно холоднее, ночью можно ждать морозов до −15 градусов, днём — до −6...-7 градусов.

Небо будет с облаками, но с прояснениями, будет солнце, — добавил Вильфанд.

В ряде регионов погода будет необычной для этого времени. Например, в Санкт-Петербурге 31 декабря вероятен дождь, с 30 декабря по 1 января температура там будет на 6–8 градусов выше климатической нормы.

Сейчас погода в Западной Сибири очень холодная. Отклонения от нормы составляют 20 градусов. Например, на юге Западной Сибири в воскресенье днём −37...-39 градусов. Холодная погода сохранится и в понедельник, но отклонения будут около 10 градусов... В среду и четверг ночные температуры −12...-18, дневные −12...-14. А в пятницу, в новогоднюю ночь, понижение до −25 градусов и дневные −23...-25 градусов, — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В Хабаровском крае будет снежно, солнечно и тоже очень холодно — до −23 градусов днём и до −30 — ночью).

Синоптики предупредили о надвигающейся оттепели в Москве к 31 декабря. По предварительному прогнозу, 30–31 декабря температура воздуха в столице может подняться выше нуля. Так, днём 30 декабря в Москве потеплеет до плюс одного градуса по Цельсию, а 31 декабря воздух может прогреться до плюс четырёх, писал NEWS.ru.