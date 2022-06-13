Вильфанд рассказал про погоду в России летом

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха летом 2022 года в европейской и южной частях России будет выше нормы. Он отметил при этом, что в умеренных широтах лето будет не таким жарким, как в прошлом году. Метеоролог добавил, что на юге ожидается меньше осадков, чем годом ранее, пишет URA.RU.

На европейской территории России температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. На юге европейской России преимущественно выше нормы. В умеренных широтах лето будет не такое жаркое, как в прошлом году, — рассказал Вильфанд.

Эксперт при этом предупредил, что уверенность в точности прогнозов синоптиков не может превышать 65-67%, так как модели циркуляции атмосферы постоянно обновляются.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург ранее заявил, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. Эксперт отметил, что летом у организма снижается потребность в еде. По его словам, одним из механизмов предупреждения о насыщении является повышение температура тела. Он указал на то, что лето по этой причине является идеальным временем года для тех, кто хочет сбросить лишний вес.