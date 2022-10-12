Вильфанд рассказал о позднем появлении снега в России Вильфанд: снежный покров в России стал появляться на три недели позже, чем 50 лет назад

За последние 50 лет в России дата образования устойчивого снежного покрова сдвинулась с середины ноября до первых числе декабря. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что речь идет о средних показателях за последние несколько лет.

Дата устойчивого снежного покрова смещается все дальше и дальше. Еще 45–50 лет тому назад он появлялся примерно в середине ноября, затем где-то к 1990 году — в конце второй декады ноября, в начале XXI века — уже 28–30 ноября, сейчас дата смещается на первые числа декабря, — рассказал метеоролог.

Он также отметил, что год на год не приходится и порой снег ложится уже 10–15 ноября. В то же время бывают годы, когда устойчивый снежный покров появляется лишь в январе.

Ранее на портале «Метеовести» сообщили, что первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — в третьей декаде октября. Отмечается, что средняя температура воздуха с начала октября в столице на четыре градуса превышает климатическую норму.