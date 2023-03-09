Вильфанд рассказал о «необычном холоде» в России Вильфанд: в нескольких регионах России в ближайшие дни будет необычно холодно

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ближайшие дни в Мурманской и Томской областях, а также в Карелии и на Таймыре прогнозируется понижение температуры на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Хоть март [климатически] и зимний месяц, но есть регионы, в которых будет холодно, даже учитывая этот факт. В Мурманской области температура будет на 12 градусов ниже нормы до 11 марта, в Карелии — до 9 марта. Это значит, что морозы ожидаются до 20-26 градусов, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что на Таймыре прогнозируется снижение температуры до минус 35-41 градуса, а в Томской области — до минус 30 градусов, что на 7-14 градусов ниже климатической нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что в субботу, 11 марта, и воскресенье, 12 марта, в столичном регионе ожидается резкий перепад температур: в ночь на 11 марта похолодает до минус 16 градусов, тогда как днем 12 марта потеплеет до плюс четырех градусов,

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.