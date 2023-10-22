Россиян предупредили о предзимье с барическими депрессиями Синоптик Вильфанд рассказал о наступлении предзимья в европейской части России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В европейской части России стартовал сезон предзимья, который в течение двух месяцев будет сопровождаться неустойчивой погодой, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Зима придет в средние широты не раньше середины декабря, добавил он.

Предзимье уже началось (в середине октября), а это значит, что погода ожидается неустойчивая — частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий, — рассказал он.

Барические депрессии — это период, когда атмосферное давление понижается, что приводит к ухудшению погоды и снижению температуры. Предзимье является одним из шести естественных сезонов наряду с зимой, весной, осенью, а также первой и второй половиной лета.​​​​​​

По наблюдениям Гидрометцентра, в европейской части России зима наступает, как правило, в середине декабря, когда погода стабилизируется.

В преддверии холодной погоды врач-диетолог Михаил Гинзбург дал советы, чем нельзя согревать организм. Специалист напомнил о вреде алкоголя, который в условиях сужения сосудов на холоде еще более токсичен и плохо действует на головной мозг. Гинзбург также предостерег от согревания слишком горячими напитками, которые могут обжечь пищевод и полость рта.