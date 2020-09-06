Вильфанд рассказал, когда в Россию придёт осень

https://static.news.ru/photo/904d95b4-f096-11ea-b979-fa163e074e61_660.jpg Фото: castleguard /pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда россиянам стоит ждать настоящей осени.

По словам метеоролога, в Европейской части России последнем тёплым днём будет 7 сентября 2020 года, в этот день будет от 23 до 27 градусов тепла, а похолодание начнётся уже с 8 сентября 2020 года — температура опуститься на 7-8 градусов.

Потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов (тепла — NEWS.ru), а местами температура будет ниже 10-градусной отметки <...> Хочу уточнить, что именно таким должен быть сентябрь, — привели слова Романа Вильфанда в РИА Новости.

Он добавил, что на юге России будет по-прежнему жарко, однако ожидаются сильные осадки. Жителям побережья Приморского края стоит ждать тайфун.

Жаркая погода (выше +30) и фрагментарные осадки. Такая ситуация наблюдается и на Черноморском побережье, — пояснил метеоролог.

Как писал NEWS.ru ранее, Роман Вильфанд сообщил, что, по предварительным прогнозам, в сентябре в России будет тёплая погода и не очень много осадков. Как отметил метеоролог, температура либо будет соответствовать климатической норме, либо будет выше неё, а осадки будут в пределах нормы или ниже.