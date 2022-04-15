Вильфанд рассказал, когда погода начнёт радовать москвичей

Улучшение погоды в Москве начнётся с 19 апреля. Температура воздуха в городе повысится до 13-16 градусов тепла, осадки практически не ожидаются, в течение рабочей недели будет солнечно. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку, — рассказал он.

В течение всей рабочей недели дневная температура будет находиться в диапазоне 13-16 градусов. По словам Вильфанда, такие показатели соответствуют климатической норме. Периодически будет показываться солнце.

Кратковременное ухудшение погоды возможно в четверг, 21 апреля — небольшие осадки и понижение температуры до 13 градусов. Затем ситуация снова пойдёт на улучшение.

По предварительным расчётам, на Пасху ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Однако солнце также будет проглядывать.

В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была, — отметил Вильфанд.

Православные в этом году будут отмечать Пасху 24 апреля.