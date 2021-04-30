Вильфанд рассказал, каким регионам повезло с погодой на майские праздники

https://static.news.ru/photo/7cee6ae8-6587-11e9-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

В майские праздники по-настоящему жаркие погодные условия ожидают жителей северных районов России. Кроме того, повезёт и южным регионам страны. Мало позитивных новостей лишь для жителей центра европейской части РФ. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Северянам, можно сказать, повезло. В Ямало-Ненецком автономном округе температура на 10–12 градусов выше нормы. Правда, там нормы очень низкие, и дневные температуры будут в районе нулевой отметки, — сообщил метеоролог.

Практически летняя погода ожидается на юге страны: в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, в Крыму, на Ставрополье и нижней Волге. Там не исключена жара до 24 градусов.

Также повезёт с погодой жителям западной Сибири: Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края. Там температура воздуха будет на 6–8 градусов выше нормы и достигнет отметок плюс 16–20 градусов.

Тепло придёт в Приморье, Хабаровский край и Амурскую область.

А вот на европейской части России погода окажется очень неустойчивой. 1 мая должен закончиться дождь, к 2 мая температура воздуха достигнет 15 градусов тепла, но уже 3 мая вновь ожидаются осадки, гроза и усиление ветра, после чего 4 мая похолодает всего до плюс 6 градусов.

Ранее Роман Вильфанд дал совет, куда поехать отдыхать в начале мая.