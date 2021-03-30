Вильфанд рассказал, каким автолюбителям в Москве уже можно менять резину

https://static.news.ru/photo/59f3295e-4d33-11ea-83ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москвичи, пользующиеся личным автотранспортом днём, с 13 до 16 часов, уже могут менять зимнюю резину на летнюю. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в это время температура стабильно будет выше 5 градусов тепла.

В интервью РИА Новости Вильфанд также предупредил , что утром в столице температура воздуха находится около нуля и это чревато гололедицей, поэтому всем автолюбителям, выезжающим на машине в ранний час, менять резину пока рано.

Надо дождаться середины второй пятидневки апреля, до этого точно не надо всем менять, — сказал синоптик.

Вильфанд также ещё раз напомнил, что быстрой весны в этом году не ожидается, потому всё еще не исключены гололёдные явления. Так, в ночь на воскресенье ожидается ночная температура воздуха до минус 5 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России 1 апреля. Об этом писал NEWS.ru.