Вильфанд рассказал, какая погода в Москве ожидается через неделю Вильфанд: в следующие выходные в Москве ожидаются дожди и похолодание

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В следующие выходные, 19–20 августа, в Москве и других регионах Центральной России ожидается похолодание и дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на севере и северо-западе европейской части страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, во второй половине августа также ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем будет находиться в диапазоне 21–24 градуса тепла.

Наиболее вероятно, что температура воздуха станет понижаться и начнутся осадки. Однако более точные прогнозы можно будет давать в начале следующей недели, — пояснил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал тропическую жару в Москве на следующей неделе. Он отметил, что жаркую погоду принесет в столицу к четвергу, 17 августа, азорский антициклон. Он спровоцирует рост температуры воздуха на десять градусов выше климатической нормы — до плюс 30–33 градусов. Такие показатели окажутся близкими к рекорду 1954 года, когда столбики термометров в эти дни показали 33,5 градуса тепла.

По данным заместителя директора программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Саманты Берджесс, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура составила 16,96 градуса по Цельсию, что на 0,72 градуса выше, чем средняя температура за период с 1991 по 2020 год.