Вильфанд рассказал, где в России ждать тёплую погоду на неделе Вильфан: тёплая погода ожидается почти во всей европейской части РФ на рабочей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение ближайших пяти дней темепарутрный фон 25-30 градсов тепла прогнозируется на всей европейской части Росии. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ, где будет несколько прохладнее. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — 25-30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ, — отметил метеоролог.

Вильфанд также пояснил, что на северо-западе будет приобладать циклоническая активность, она и станет причиной понижения температуры.

Так, согласно прогнозам Гидрометцентра, со среды, 27 июля, температура воздуха в Ленинградской области понизится до 20-23 градусов. В Калининградской области ожидается от плюс 21 до плюс 24 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг вероятность сорокаградусной жары в Москве. Он заявил, что конец июля и весь август в столичном регионе ожидается теплая погода с небольшим превышением температурной нормы, но экстремального зноя не предвидится.