Вильфанд рассказал, где в России нетипично тёплая осень

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На севере европейской территории России, в Западной Сибири и на Урале в ближайшие дни ожидается «выброс тепла», совершенно нетипичный для начала осени. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Среднесуточная «супервысокая» температура будет примерно на 6-8 градусов выше климатической нормы, уточнил он. Тепла при этом не прибавится, но и традиционного похолодания не будет.

Кроме этого, по словам специалиста, жаркая погода сохранится на юге европейской части страны. И если в северных широтах днём будет порядка +20, то в южных — в Крыму, на Северном Кавказе, на курортах Краснодарского края — примерно +30 градусов.

Комфортная и жаркая погода, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Вместе с тем на юге Западной Сибири — похолодает: в дневные чесы не более +15 градусов, рассказал метеоролог. Такая погода сохранится до конца недели.

Кроме того, остаётся сложной ситуация с подъёмом уровня воды в реках в Приморье. Там, пояснил Вильфанд, негативное влияние окажет очередной тайфун, который принесёт интенсивные осадки и сильнейший ветер. Высота волн на побережье может достигать трёх-четырёх метров, пишет «Российская газета».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Вильфанд рассказал, когда россиянам стоит ждать настоящей осени