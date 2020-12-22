Вильфанд предупредил об опасных метелях в Центральной России

https://static.news.ru/photo/fc7fcdf0-44a7-11eb-827a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опасные погодные условия прогнозируются в Центральном федеральном округе 25–26 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Речь идёт о целом комплексе явлений, в числе которых сильный снегопад, метели, снежные заносы, передаёт РИА Новости.

В западной половине округа — с мокрым снегом, местами ожидается гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, ветер усилится до 17–18 метров в секунду, — отметил синоптик.

При этом прирост снега 25–26 декабря может составить 10–25 сантиметров.

Сильный снег ожидается в течение суток 25 декабря в Тверской, Калужской, Смоленской, Брянской областях. Днём 25 декабря — в Москве, Московской, Тульской, Орловской, Белгородской областях. В течение суток 25 и 26 декабря в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях будет сильный снег, — уточнил специалист.

О том, что циклон «Грета» принесёт в Москву снегопад и метели к конце следующей недели (21–27 декабря), ранее предупреждал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Видимость может быть снижена до «молока», а на дорогах возникнут снежные заносы и перемёты, что приведёт к транспортному коллапсу.

Роман Вильфанд сообщил, что в течение недели в некоторых регионах страны установится аномальная погода. По его словам, непривычно холодно будет в Поволжье. При этом в Северо-Западном федеральном округе всю неделю будет теплее обычного. Там температура окажется выше нормы на 5–8 градусов, писал NEWS.ru.