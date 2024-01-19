Вильфанд предупредил об опасной погоде в Поволжье и на юге России Вильфанд предупредил о ливневых дождях в Поволжье и на юге России

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В выходные дни, а также в понедельник на юге европейской части России будет очень сложная погода, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Краснодарском крае ожидаются ливневые дожди и снег, сильные гололедные отложения, налипание мокрого снега. Ветер будет с порывами до 24 метров в секунду.

Ночью температуры будут в диапазоне от 0 до +2 градусов, а днем — 7–9 градусов тепла, на черноморском побережье — до 13–14 градусов выше ноля. В Северо-Кавказском федеральном округе в воскресенье и понедельник ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а также гололедные явления. В общем, очень неспокойная ситуация, — отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что погода в Москве в выходные дни и понедельник, 22 января, в отличие от последних дней будет обусловлена антициклоном. По его словам, в субботу и воскресенье будет солнечно и без осадков.

На севере Сибирского федерального округа, западе Якутии, а также в прибрежных районах Чукотки температура воздуха на предстоящей неделе, 22–28 января, будет теплее климатической нормы. По словам метеоролога, на севере Красноярского края — на Таймыре и в Эвенкии — температура будет «всего-навсего 15–20 градусов мороза ночью и 12–15 — днем».