Вильфанд предупредил об экстремальной погоде в российских регионах Вильфанд: опасная погода ожидается на выходных на юге Западной Сибири

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Западной Сибири 14–15 января ожидается очень сложная и опасная погода, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это касается Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Также здесь ожидается заметное понижение температуры.

Там прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, переходящего в снег, сильный гололед, отложения мокрого снега, заносы на дорогах, усиление ветра с порывами до 25–30 метров в секунду и гололедица, — сообщил Вильфанд.

Усилится ветер и на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик. Уже с вечера 12 января его скорость будет достигать 30 метров в секунду при очень низкой для юга России температуре — минус 5–10 градусов. По словам синоптика, это по-настоящему опасная погода.

В Краснодарском крае ожидаются сильные осадки — дождь, мокрый снег и снег. На севере региона очень сильный снег, сильные гололедно-изморозевые отложения, которые будут налипать на провода. Ветер в континентальной части Кубани будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду, — говорит он.

С 13 по 15 января очень морозной будет погода на Урале. В Свердловской области столбики термометров опустятся до отметок минус 40 градусов, подытожил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о ямальских морозах в выходные. По его словам, в Московском регионе ожидается очень холодная погода, характерная больше для Ямала. По его словам, в субботу, 13 января, столбики термометров в столице опустятся до отметок минус 26–28 градусов в ночные часы, по области — до 30 градусов мороза. Днем ожидается минус 17–19, в Подмосковье — до 21 градуса ниже нуля.