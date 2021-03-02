Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в РФ 6 марта

Аномальный холод придёт в Москву и регионы северо-запада России в ближайшие выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидометцентра Роман Вильфанд.
В интервью ТАСС Вильфанд
В воскресенье темпы похолодания немного замедлятся, но далее снова наступит понижение температуры.
Температура будет ниже нормы на 3 градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы, — сказал Роман Вильфанд.
В Северо-Западном федеральном округе и на Урале изменения будут ещё заметнее. Там температура понизится сразу на 4-8 градусов.
С воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую территорию страны. Исключением станут Ростовская область, Ставрополья и регионы, расположенные на Нижней Волге.
Ранее NEWS.ru сообщил, что синоптик пообещал москвичам тёплый май.