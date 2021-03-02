Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в РФ 6 марта

https://static.news.ru/photo/4f17779e-2553-11eb-adec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальный холод придёт в Москву и регионы северо-запада России в ближайшие выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидометцентра Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС Вильфанд рассказал , что в течение рабочих дней, согласно прогнозам синоптиков, температура в столице останется на уровнях выше нормы, однако уже 6 марта упадет ниже средних значений. Так, ночью похолодает до минус 14 градусов, а днём не поднимется выше минус 5 градусов.

В воскресенье темпы похолодания немного замедлятся, но далее снова наступит понижение температуры.

Температура будет ниже нормы на 3 градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы, — сказал Роман Вильфанд.

В Северо-Западном федеральном округе и на Урале изменения будут ещё заметнее. Там температура понизится сразу на 4-8 градусов.

С воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую территорию страны. Исключением станут Ростовская область, Ставрополья и регионы, расположенные на Нижней Волге.

Ранее NEWS.ru сообщил, что синоптик пообещал москвичам тёплый май.