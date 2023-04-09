Вильфанд предупредил о затоплениях в нескольких регионах России Вильфанд предупредил о затоплениях в Смоленской, Брянской и Московской областях

Фото: МЧС России, главное управление по Брянской области

Во многих российских регионах уровень воды близится к опасному, что характерно для половодья, в настоящее время выпущены предупреждения по многим районам Центрального федерального округа (ЦФО), рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Брянской, Тверской и Смоленской областях максимальные подтопления возможны в понедельник, а затем уровень воды в руслах рек начнет снижаться.

Сейчас речные системы в Смоленске и Брянске переполнены водой с конца марта, подтопления происходят в отдельных населенных пунктах в Московской области, не супермощные, однако достигают отметки опасного явления. Это значит, что вода выходит не только из русла реки, но и за пойму, подтапливая низкие участки дорог и нежилые здания, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее в Новгородской области из-за таяния льда разлилась река Волхов, в результате чего несколько населенных пунктов оказались затопленными. По словам главы администрации Волховского муниципального района Алексея Брицуна, жителям города Волхов не стоит переживать за свои дома — вода не подберется к их жилплощади.

При этом издание «Подъем» со ссылкой на местные власти сообщило, что подтопления зафиксированы на 60 дачных участках в населенных пунктах Краснофарфорный, Волхов Мост и Марьино. В одном из местных поселков вода заблокировала выход из домов для 15 жителей.