Вильфанд предупредил о высокой пожарной опасности в России Вильфанд: в пяти регионах России ожидается высокая пожарная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России до 6 апреля прогнозируется высокая пожарная опасность в Астраханской и Челябинской областях, Дагестане, Калмыкии, Приморском крае. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом он успокоил, что подобный прогноз не означает, что в означенных регионах будут вспыхивать лесные пожары.

В нескольких регионах будет наблюдаться яркий признак весны — рост уровня пожарной опасности. С 4 по 6 апреля в Калмыкии, Астраханской области, на севере Дагестана, в Челябинской области и в Приморском крае прогнозируется высокая пожароопасность — до четвертого уровня, — рассказал Вильфанд.

По его словам, подобный прогноз означает, что условия в данных регионах начинают осложняться.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил москвичей об арктическом вторжении во второй и третьей декадах апреля. По его словам, температура воздуха все равно останется в пределах климатической нормы.