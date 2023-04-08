Вильфанд предупредил о возвращении в Россию 30-градусных морозов Вильфанд: в Сибирь и на Урал вернутся морозы, в Якутии ожидается до минус 30 градусов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На Урале и в Сибири в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры. При этом в Якутии и на Таймыре возможно возвращение морозов до минус 30 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Сибири возвращение настоящей зимы. Например, в Абакане, Хакасия, температура в пятницу была 13–15 градусов, в субботу днем уже около ноля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале — в Курганской, Челябинской, Свердловской областях. Везде резкое понижение температуры, — указал метеоролог.

Он добавил, что в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются падения температуры до минус 33 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе — до минус 20–26. Опустится температура и в других областях. В Томской и Кемеровской областях ожидается минус 16–19 градусов, в Алтайском крае — до минус 11, в Иркутской области — до минус 23. На Таймыр вернутся морозы до 30–35 градусов, а в Якутию — до 31–32 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до 16–18 градусов тепла. Он отметил, что такая погода соответствует майским нормам.