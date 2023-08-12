Вильфанд предупредил о «солнечной угрозе» на черноморском побережье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 14 по 20 августа отдыхающие на побережье Черного моря подвергнутся риску из-за повышенной солнечной активности, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, интенсивное солнечное излучение вредит коже и глазам.

Особое внимание стоит обратить на то, что с понедельника на черноморском побережье будет весьма высокий ультрафиолетовый индекс, что очень вредно для кожи и глаз. Поэтому в период с 11 до 15 часов нельзя находиться под прямыми солнечными лучами, — отметил Вильфанд.

По его словам, в Краснодарском крае ожидается температура в пределах 29--34 градусов, что на 1,5 градуса выше нормы. Дожди и ветры в выходные прекратятся, с начала недели в этом крае установится «вполне комфортная погода для отдыха», отметил Вильфанд. В отличие от континентальной части региона дневные температуры воздуха в приморской зоне будут традиционно ниже.

По данным Саманты Берджесс, замдиректора программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура составила 16,96 градуса, что на 0,72 градуса выше, чем средняя температура за период с 1991 по 2020 год.