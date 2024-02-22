Вильфанд предрек «мужскую погоду» в Сибири на 23 Февраля Вильфанд: 23 февраля на юге Сибири будет до -40 градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что на юге Сибири в ближайшие дни будет «настоящая суровая мужская погода». По его словам, очень холодно будет в Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, на юге Красноярского края, в Хакасии.

23 февраля там до −40 градусов. Все тепло, которое будет в центре Европейской России, компенсируется морозами здесь. Мы привыкли к словосочетанию «сибирские морозы». Так вот температура в самых густонаселенных регионах азиатской части России будет на 8–10 градусов ниже нормы, — сказал он.

Ранее Вильфанд заявил, что с 23 по 25 февраля в Москве температура воздуха днем повысится до 1–4 градусов, что выше нормы на 5–6 градусов. По его словам, такой температурный фон характерен не для конца февраля, а для конца марта.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов. По его словам, не стоит обманываться из-за предстоящей в конце февраля оттепели.