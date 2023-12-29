Вильфанд предрек москвичам одну из самых холодных новогодних ночей Вильфанд: грядущая новогодняя ночь в Москве может стать одной из самых холодных

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В новогоднюю ночь и в начале января погода будет морозной, но снежной, ожидается до минус 10 градусов, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, грядущая новогодняя ночь в Москве будет одной из самых холодных за последние годы.

Толщина снежного покрова в Москве составляет 20–25 см, в Подмосковье — до 34 см, поэтому в новогоднюю ночь можно играть в снежки и катать снежных баб. Конечно, когда-то были и 40-градусные морозы, но в нынешнем веке эта новогодняя ночь будет одной из самых холодных, — сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что несколько дней до Нового года в Москве будут совершенно необычными, к вечеру 29 декабря температура поднимется до плюс двух градусов, однако 31 декабря похолодает до минус 8–10 градусов. По его словам, 30 декабря потеплеет до плюс четырех градусов. Он посоветовал москвичам быть очень осторожными в новогоднюю ночь из-за сильной гололедицы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что оттепель, которая ожидается в Москве 29 и 30 декабря, сменится резким похолоданием. Он пояснил, что в канун Нового года в столицу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться зарядами снега и понижением температуры до восьми градусов.