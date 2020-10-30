Вильфанд пообещал россиянам тёплую зиму

https://static.news.ru/photo/2600f734-1b19-11eb-82a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёплой, но неоднородной будет зима в большинстве российских регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По всей стране в декабре 2020 года температура будет равняться климатическим нормам или превышать их, особенно тепло будет на севере европейской территории России, а также в северной части Западной Сибири, Красноярского края и Якутии, передаёт ТАСС.

С наступлением 2021 года в большинстве регионов также сохранится нормальная для января температура, а на южной территории европейской части ожидаются повышенные температуры.

В феврале на всей европейской территории РФ ожидается температура выше нормы, на остальной территории страны — около нормы, но на положительном фоне.

В целом зима ожидается тёплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной, — добавил синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, в первой декаде ноября жителей Санкт-Петербурга ожидает аномальное потепление. Об этом изданию рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.