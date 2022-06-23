Вильфанд пообещал москвичам жару до 31 градуса Вильфанд: к выходным в Москву и Санкт-Петербург придёт жара до 31 градуса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жара до плюс 31 градуса ожидается в Москве и Санкт-Петербурге с выходных 25–26 июня. Такой прогноз в беседе с ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также не исключил, что при такой погоде могут быть объявлены штормовые предупреждения.

По словам метеоролога, с 25 по 28 июня температура воздуха в столице составит порядка 27–29 градусов, в Подмосковье она может подняться до 31 градуса тепла.

Очень жаркая погода, возможно будут штормовые предупреждения, так как температура выше 30 градусов в столице — это опасное явление, — предупредил Вильфанд.

При этом в четверг, 23 июня, ожидается около 23–25 градусов тепла, а в пятницу, 24 июня, — от 25 до 27 градусов со знаком плюс.

Ночью будет не менее тепло, чем днём, отмечает Вильфанд. Начиная с субботы, 25 июня, ночью ожидается от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы.

Похожая ситуация прогнозируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где с 24 по 27 июня ожидается плюс 28–31 градус. При этом осадков не будет, подчеркнул Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что температура воздуха этим летом на европейской территории России будет соответствовать норме или немного ее превышать. По его словам, жаркого лета, подобного прошлому году, не ожидается, а длительный период температуры около 30 градусов тепла очень негативно воздействует на человека, особенно в мегаполисах.