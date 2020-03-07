https://static.news.ru/photo/308afe78-6036-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скучной считает стабильно тёплую погоду, которая задержится в столице ещё на пять-шесть дней, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В течение нескольких суток воздух в Москве будет прогреваться до 8–10 градусов выше нуля, а 12 марта дневная температура может подняться до 11 градусов, передаёт ТАСС.

Нормально-ненормальная погода, к которой мы уже привыкли. Обычная, скучная и уж очень тёплая, — прокомментировал прогноз синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, несколько температурных рекордов может быть установлено в предстоящие выходные. Практически на всей территории России будет плюсовая температура. В праздничные дни тёплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на юге установится по-настоящему летняя погода.