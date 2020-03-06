https://static.news.ru/photo/4d0c9978-5f62-11ea-bf19-fa163e074e61_660.jpg Фото: rauschenberger /pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете не профессионален. Об этом сообщил портал «Газета.ru».

Роман Вильфанд объяснил, что метеорологи не дают пустые прогнозы, а основываются на данные и цифры.

Малиновое и малиновое, но что-то же ещё должно быть? Это всё общие слова... Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией. У нас вот хожу по этажу и вижу — нет таких людей. Не везёт Гидрометцентру, — привёл слова научного руководителя Гидрометцентра портал.

Метеоролог также сообщил, что, вскоре, Гидрометцентр представит прогноз на лето с вероятностью 50%, так как всё ещё может измениться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал лето «малиновым», потому что прогностические карты окрашены в этот цвет. По его мнению, это означает идеальный климатический комфорт.