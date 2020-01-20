И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что необычная для этого времени года погода обусловлена тёплым ветром с Атлантики.
По словам синоптика, атлантический воздух достигает Сибири, где охлаждается, но всё равно остаётся тёплым. Таким образом, Западной Сибири и Красноярскому краю обещаны температурные отклонения от нормы до 20 градусов,
Было там очень тепло, а будет экстремально тепло. Конечно, воздух циркулирует по азиатской части, поэтому величина аномалии колеблется. Представьте, аномалия на 8-10 градусов выше нормы, а тут 20 градусов — это огромная величина, я даже не знаю, как комментировать, — сказал Вильфанд.
Как писал NEWS.ru ранее, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 23 января в Москве может стать самым холодным днём с начала зимы.
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