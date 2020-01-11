https://static.news.ru/photo/72443388-34fe-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что климатологи уже обсуждают тенденцию превращения «русских зим» в «европейские». А причиной тёплой зимы в этом году он назвал глобальное потепление.

В целом температура повысилась на 2–​2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой, — сообщил ТАСС Вильфанд.

По его словам, глобальное потепление заметнее всего проявляется в умеренных и высоких широтах, как раз там, где находится большая часть России.

Как писал NEWS.ru, сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв объяснил, почему Россия «теплеет» в 2,5 раза быстрее, чем другие страны. По его словам, вода занимает 71% поверхности нашей планеты, а суша — 29%. А Россия находится в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоёмкость совершенно другая, к тому же сказывается рельеф.