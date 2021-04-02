Вильфанд дал совет москвичам успеть насладиться безопасным солнцем

https://static.news.ru/photo/7cee6ae8-6587-11e9-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

До середины следующей недели жители Московского региона смогут наслаждаться безопасным для здоровья солнцем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости синоптик рассказал , что в Москве уже в субботу, 3 апреля, появится солнце.

Мы прогнозируем облачно с прояснениями, но солнечные лучи уже можно будет ловить. Начиная с воскресенья мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная. И это солнце, которое будет до середины следующей недели, это же чудо! Оно же насыщено энергией, — рассказал Вильфанд.

По его словам, в настоящее время энергия Солнца такая же, как бывает в третьей пятидневке сентября. При этом температура ниже сентябрьской, поскольку большое количество солнечной энергии уходит на то, чтобы растопить снег и нагреть почву.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что Россию ожидает тёплый апрель. Об этом писал NEWS.ru.