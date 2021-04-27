Вильфанд дал совет, куда поехать отдыхать в начале мая

https://static.news.ru/photo/6ea9694e-a7be-11eb-8d14-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: rg.ru

В начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири установится тёплая погода с температурой до плюс 20 градусов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в первые дни мая температура на юге Европейской России будет близка к стандартным значениям — 18–20 градусов.

Это норма, но не выше. Конечно же, уже веселее. Туда смело можно ехать. Комфортная нормальная погода — не жарко, но комфортно, — отметил Вильфанд.

Также тёплая погода установится на юге Западной Сибири. В Омской, Томской и Новосибирской областях будет от 16 до 20 градусов. Аномально высокая температура — на 8–10 градусов выше нормы — ожидается на Таймыре.

Прогнозы Гидрометцентра говорят, что в начале мая погода в центре Европейской России придёт к климатической норме. К обычным значениям она приблизится уже первого и второго мая: ночью будет 5–6 градусов выше ноля, днём от 8 до 13.

При этом учёный предостерёг россиян от поездок на северо-запад страны, где будет довольно прохладно. Так, например, в Мурманске ожидается всего от 0 до 4 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве начнёт стремительно повышаться с 6 мая. Это произойдёт благодаря усилению южной тяги ветров.