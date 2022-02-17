Вильфанд анонсировал «супертёплую погоду» в Центральной России

В пятницу, 18 февраля, в центре европейской России температура будет на 10-11 градусов выше климатической нормы. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в абсолютном выражении температура достигнет пяти градусов тепла.

Завтра супертеплая погода, но радости от этого немного. Температура в Центре Европейской России будет повышаться до +3...+5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что дождь начнётся во второй половине дня. В этой связи тпло ощущаться не будет, поскольку осадки будет сопровождать также порывистый ветер скоростью до 22 метров в секунду.

Температура будет ощущаться, как −2...-3 градуса, — пояснил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в этом году ожидается раннее наступление метеовесны, а в ближайшие сутки произойдут резкие перепады атмосферного давления. Синоптик заявил, что по многолетним значениям считается, что метеовесна наступает после 27 марта, однако в этом году это произойдёт намного раньше.