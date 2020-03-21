https://static.news.ru/photo/e7fe833c-6bf7-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха вновь поднимется выше климатической нормы в середине следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понедельник, 23 марта, будет холодным для нынешней весны — на 1 градус ниже нормы, 24 марта погода будет соответствовать времени года, а 25 марта температура начнёт подниматься с каждым днём, передаёт ТАСС.

Так, по данным Гидрометцентра, к 27 марта в столице будет 11–16 градусов тепла.

Как писал NEWS.ru ранее, перепады артериального давления при резкой смене погоды можно нивелировать, соблюдая простейшие рекомендации. Об этом напомнил заслуженный врач России, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Лильин.