«Викинг» обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой РИА: отряд ВСУ отступил под Марьинкой после удара артиллерии ВС России

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Российская военная группа «Викинг» под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий «Мста-Б» и заставила отступить бойцов ВСУ, передает РИА Новости. Агентство опубликовало кадры с тепловизора, на которых видно, как тяжелые 152-миллиметровые снаряды поражают украинские позиции.

Один из военных обратил внимание на поведение украинцев — вместо поиска укрытия они просто продолжали бежать. По мнению военного, это может говорить либо о крайней усталости, либо о приеме наркотических веществ, притупляющих чувство самосохранения.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявил, что Марьинка освобождена на 80%.

12 декабря Пушилин сообщал, что Марьинка на 70% находится под контролем союзных сил. Он подчеркнул, что внутри города в настоящее время идут бои. Марьинское направление политик называл одним из самых важных. По его словам, в городе есть позиции и укрепрайоны Вооруженных сил Украины, однако союзные силы постепенно берут Марьинку под контроль.