Видеосвязь и уникальные чаты: какие новые функции появятся в WhatsApp

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В мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая участникам больших групп запускать голосовые чаты без звонков, сообщили в WABetaInfo. Как еще обновилось приложение за последнее время и какие опции стали доступны пользователям?

Какие функции появились в WhatsApp

Месенджер WhatsApp внедряет функцию для устройств на базе Android, позволяющую запускать аудиочаты в группах. Теперь голосовые чаты будут доступны в группах с более чем 32 участниками. При этом к ним не смогут подключиться более чем 32 пользователя. При открытии аудиочата в группе появится соответствующий значок, который даст возможность любому участнику присоединиться к нему. Если чат был запущен, но к нему никто не присоединился, то в течение 60 минут он автоматически завершится. Основное преимущество голосовых чатов заключается в возможности начать звонок без необходимости звонка каждому участнику группы.

Недавно в WhatsApp также появилась опция, которая позволяет записывать видеосообщения в виде кружков. Аналогичная функция есть у мессенджера Telegram. Теперь пользователи смогут связываться друг с другом без необходимости набирать текст. Иконка записи будет располагаться в нижней части экрана около кнопки для записи аудиосообщений. В скором времени функция станет доступна всем пользователям WhatsApp. Максимальная длительность видеосообщения — 60 секунд.

Также мессенджер разрешил начинать переписку с пользователями, чьи номера не сохранены в телефонной книге. Для этого нужно выбрать опцию «Новый чат» и ввести в открывшемся окне номер телефона. Если контакт пользуется WhatsApp, то его аккаунт появится в поисковой выдаче, после чего можно будет начать диалог. Раньше нужно было добавлять контакты в телефонную книгу перед тем, как написать им.

В WhatsApp в скором времени появится функция мультиаккаунтов, которая позволит получить доступ к нескольким учетным записям с одного устройства. Ожидается, что в мессенджере будет доступно отдельное меню для выбора аккаунта для входа.

Какие обновления доступны у мессенджеров Telegram и Viber

Одно из последних нововведений в Telegram — Shareable Chat Folders («Общие папки»). Пользователи могут создавать пригласительные ссылки для папок с чатами и делиться друг с другом подборками. При этом для каждой папки можно создать несколько пригласительных ссылок, дающих доступ к разным наборам чатов. В Telegram также появился режим энергосбережения. Теперь в настройках можно отключить анимацию и визуальные эффекты, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Еще одна свежая опция — настройка скорости воспроизведения. Видео, аудио и голосовые сообщения можно воспроизводить на любой скорости. Для этого надо нажать кнопку меню, выбрать пункт «Скорость» и задать значение от 0,2x до 2,5x.

Viber объявил о запуске новой функции «Определитель номера», позволяющей идентифицировать звонки неизвестных абонентов и защитить пользователей от спама. Также мессенджер запустил новую функцию Business Inbox. Это — специальное пространство для разграничения личных переписок и деловых чатов с коммерческими аккаунтами.

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