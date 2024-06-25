Видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе: Киев бил ATACMS целенаправленно?

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Сети опубликовали кадры момента удара ВСУ по пляжу в Севастополе 23 июня. Правда ли, что Украина целенаправленно атаковала мирных граждан?

Что известно об ударе ВСУ по пляжу в Севастополе

Министерство обороны России сообщало, что четыре ракеты ATACMS, выпущенные ВСУ по Севастополю 23 июня, были сбиты средствами противовоздушной обороны. Еще одна в ходе отражения атаки отклонилась от курса и сдетонировала над городом.

Осколки боеприпаса упали на пляж в селе Учкуевка, где в это время отдыхали люди. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пострадали 153 человека, еще четверо погибли, в том числе двое детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, в Севастополе ввели режим ЧС. Министерство иностранных дел РФ намерено добиться международной реакции на случившееся.

По состоянию на 25 июня госпитализированными остаются 77 человек. В больницах Севастополя находятся 50 человек. 14 пациентов — в тяжелом состоянии, сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В федеральные центры направили 22 пострадавших. Врачи в Москве считают тяжелым состояние 11 пострадавших, уточнял Развожаев.

ВСУ били по пляжу в Севастополе целенаправленно?

25 июня Telegram-канал «ЧП/Крым» опубликовал видео момента удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Как отмечает источник, укрыться от атаки мирным гражданам было практически невозможно.

«Видео с камер видеонаблюдения на пляже „Учкуевка“ в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня баллистическими ракетами с кассетным боеприпасом ATACMS. От их пуска до прилета проходит от полутора до трех минут. Одно мгновение — и снаряды разрываются, люди в панике бегут подальше от моря. Укрыться или убежать за эти секунды просто нереально», — пишет ресурс.

Telegram-канал «Два майора» подчеркивает, что опубликованные кадры подтверждают версию о целенаправленной атаке Киева на гражданское население. Ранее об этом заявил и советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, напоминают авторы канала.

«Противник продвигает под этой записью тезисы о „сбивании“ цели нашей ракетой ПВО, но, судя по кадрам, произошло штатное раскрытие кассетных боеприпасов. Ракету никто не сбивал. Киев целенаправленно бил по гражданским, что впоследствии и подтвердил Подоляк. На кадрах видно, как мужчина опрокидывает бегущего ребенка, чтобы заслонить его своим телом», — пишут «Два майора».

С этими доводами согласен и Telegram-канал «Военная хроника».

«Момент детонации кассетной боевой части ракеты ATACMS над пляжем в Севастополе. Хорошо заметно, как срабатывают суббоеприпасы M74 APAM, которые накрывают мирное население на берегу. Отчетливо видно, что поражающие элементы ракеты срабатывают строго вертикально, сверху вниз, что исключает версию Киева о якобы сбивании ракеты и поражении пляжа осколками», — подчеркивается в публикации источника.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru предположил, что украинские войска целенаправленно применили кассетные боеприпасы, чтобы не только повредить инфраструктуру Севастополя, но и спровоцировать гибель гражданских.

«Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что весь Крым — сплошной военный лагерь, там нет ничего мирного, туристического. Поэтому надо, по его мнению, бить по всей территории полуострова», — напомнил спикер.

Представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что день атаки на пляж в Севастополе был выбран Киевом не случайно.

«Дата для такого удара была выбрана не случайно — День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима, — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом», — подчеркнула дипломат.

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