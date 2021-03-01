Вице-премьеры обсудили развитие туризма и бизнеса в Карелии

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Совещание в режиме ВКС по вопросам развития туризма и реализации бизнес-инициатив на территории Карелии провели вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко. В обсуждении указанных вопросов также приняли участие местные предприниматели, глава региона Артур Парфенчиков, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, представители Министерства природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Минцифры и Минтранса.

Ранее с рабочей поездкой в Карелию приезжал российский премьер-министр Михаил Мишустин. По итогам командировки председатель правительства поручил проработать предложения карельских бизнесменов по развитию туризма, рыбохозяйственного комплекса, водного транспорта и совершенствованию Лесного кодекса.

Вице-премьер Чернышенко отметил, что Карелия является уникальным по своей красоте регионом. Даже в пандемию не было зафиксировано принципиального сокращения числа туристов, которые хотели бы туда отправиться. Поэтому власти считают, что в будущем уровень турпотока, как российского, так и иностранного, будет только расти. По словам Чернышенко, власти учтут все интересные предложения при подготовке нацпроекта в сфере туризма.

Он отметил, что на совещании участники встречи обсуждали возможность обеспечения устойчивой сотовой связью и интернетом популярных туристических маршрутов. Для реализации этой задачи местное руководство с участием операторов подвижной радиотелефонной связи должно будет проработать и внести в правительство РФ предложения по строительству новых базовых станций.

Подобные поручения даны профильным министерствам для проработки. Как добавил вице-премьер, у каждого из регионов страны есть свои особенности, которые также будут учитываться.

Хуснуллин тоже отметил туристический потенциал Карелии. Он сказал, что в регионе нужно развивать инфраструктуру, обеспечивать доступность точек притяжения, создавать удобные транспортные связи.

Виктория Абрамченко высказалась относительно последовательной работы по сокращению барьеров для использования земель сельхозназначения для развития сельского хозяйства и поддержки аграриев.

Это очень актуальный, но требующий серьёзной проработки и обсуждения вопрос. Сельхозземли позволяют обеспечить страну необходимым продовольствием и являются источником наращивания агроэкспорта. Поэтому земля, которая является средством производства, не может быть застроена. Задача государства — создать необходимый баланс и правовые механизмы, которые с одной стороны — сохранят земли сельхозназначения, а с другой — создадут условия для развития инфраструктуры, в том числе, достаточной для реализации потенциала агротуризм, — заявила Абрамченко.

По итогам совещания было решено, что мероприятия по развитию агротуризма в Карелии и не только подготовят и включат в нацпроект сотрудники Минсельхоза и Ростуризма. Для создания качественной транспортной инфраструктуры будет приведён в нормативное состояние ряд дорог общего пользования федерального значения. Минтранс проработает вопрос получения лицензии и организации работы маломерных судов для развития в регионе водного туризма.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале февраля туроператоры России погасили более половины своих долгов перед клиентами из-за сорвавшихся на фоне пандемии коронавируса поездок за последний год, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.