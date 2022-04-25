Вице-премьер Трутнев рассказал о планах по освоению Курил

В ответ на заявления Японии о «незаконной оккупации» Курильских островов Россия начнёт их туристическое освоение. Кроме того, там будет дан старт новым инвестиционным проектам, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его слова приводит ТАСС.

Мы будем осваивать Курильские острова, строить новые проекты инвестиционные, возить туристические группы и дальше жить и работать на Курильских островах, исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ, — сказал он.

Трутнев пояснил, что планируется запустить на Курилы круизные суда. Первоначально из имеющегося фонда будут взяты два судна, со временем будут построены ещё, заверил он.

МИД Японии в «Синей книге по дипломатии» официально обозначил «незаконно оккупированными» южные Курильские острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые в Токио называют «северными территориями». Востоковед Александр Вавилов считает, что Япония таким образом намеревается создать негативный образ Москвы на международной арене, «подпевая» Вашингтону.

В Кремле подчеркнули, что все четыре острова являются неотъемлемой территорией России. В Госдуме предложили Японии «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курил. Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что никто не будет пересматривать итоги Великой Отечественной войны, согласно которым Токио — «побеждённая сторона».