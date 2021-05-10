Вице-премьер сравнила уровень переработки отходов в РФ с Мексикой

https://static.news.ru/photo/a3d064b4-b174-11eb-b193-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России 90% всех отходов по-прежнему отправляются на полигоны, а не на переработку. По этому показателю Россия находится на уровне Бразилии и Мексики. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью «Аргументам и фактам». При этом она отметила, что к экономике замкнутого цикла в РФ всё-таки планируют прийти к 2030 году.

К идеальной модели экономики замкнутого цикла мы перейдём к 2030 году. Весь объём мусора будет сортироваться, а всё, что может быть полезного в нём, — перерабатываться и обретать вторую жизнь. Захоронений должно быть в два раза меньше, чем сейчас. Пока мы находимся на уровне Мексики и Бразилии, отправляя на полигоны практически 90% отходов, — заявила Абрамченко.

При этом провал мусорной реформы в РФ она опровергла. По её словам, реформа стартовала в 2019 году и реализован только первый её этап — создание региональных мусорных операторов. По второму этапу — строительству объектов по сортировке и утилизации мусора — пока наблюдается отставание.

По данным Абрамченко, в России за последнее время введено в строй 37 сортировочных и мусороперерабатывающих объектов.

Вице-премьер заявила, что выступает за ликвидацию мусоропроводов и запрет неперерабатываемого и трудноперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек и пластиковых трубочек. Правительство уже разработало концепцию расширенной ответственности производителей и импортёров, согласно которой предполагается 100-процентная утилизация упаковки. По её мнению, упаковка становится мусором быстрее всех остальных товаров. Поэтому производители и импортёры должны либо самостоятельно утилизировать всю упаковку, либо заключать договор с утилизатором, либо оплачивать экологический сбор.

Ранее замминистра финансов РФ Ирина Окладникова предложила Виктории Абрамченко повременить с решением о финансировании проекта дочернего предприятия Ростеха компании «РТ-Инвест» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора. Подождать с финансированием она предложила до тех пор, пока не будет завершено строительство и пока не выйдут на проектную мощность первые пять подобных проектов в Подмосковье и Татарстане. Ожидается, что они будут запущены до конца 2023 года.

Компания занимается строительством пяти мусоросжигательных заводов с 2018 года. Их общая мощность должна составить 3,35 млн тонн отходов в год.