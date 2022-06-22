Вице-премьер РФ передумал восстанавливать завод «Азовсталь» Вице-премьер РФ Хуснуллин: на месте «Азовстали» будет место отдыха

Фото: dan-news.info

Мариупольский комбинат «Азовсталь» продолжит работу как промышленный парк или станет зоной отдыха, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он исключил тот вариант, что «Азовсталь» продолжит работу как металлургическое предприятие.

Важный вопрос, что делать с заводом «Азовсталь». Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс, — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу. Хуснуллин напомнил, что там работали 12 тысяч человек.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на месте металлургического комбината «Азовсталь» планируется создать технопарк или парковую зону. Он подчеркнул, что здание завода «Азовсталь» снесут, а здание второго крупного металлургического комбината имени Ильича реконструируют и запустят в эксплуатацию.