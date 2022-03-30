Вице-премьер Абрамченко рассказала о текущих запасах сахара в России

В России около 2 млн тонн запасов сахара, чего хватит до нового урожая сахарной свёклы. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 1». Она также заявила о решении не вывозить сахар из страны.

Сахара достаточно на складах у заводов, его достаточно до нового урожая. Около 2 миллионов тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны, — сказала она.

По её словам, в России ежегодно производится около 6 млн тонн сахара, в потребление идёт 5,8 млн. Абрамченко добавила, что гречки в стране также достаточно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате внеплановых антикартельных проверок выявила признаки нарушения законодательства крупнейшими в РФ производителями сахара. Под подозрение подпало ООО «Продимекс», предприятие подозревают в незаконной координации работы ретейлеров, что вызвало рост розничных цен на сахар. Против «Продимекса» возбудили уголовное дело.

ФАС ранее сообщила о возбуждении ещё одного уголовного дела в отношении двух сахарных заводов в Павловском и Тихорецком районах Краснодарского края. Региональное УФАС выявило в действиях руководства предприятий признаки картельного сговора из-за одновременного повышения оптово-отпускных цен более чем на 30%.