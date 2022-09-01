ВГТРК ответила на призыв Зеленского запретить все российские каналы в ЕС Дирекция ВГТРК: призыв Зеленского запретить вещание российских каналов в ЕС глупый

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить все российские каналы в Евросоюзе является глупым и нереализуемым. Такое мнение высказал глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров. Его слова приводит РИА Новости.

Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что <...> все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей, — сказал Федоров.

Он также добавил, что демонстрируемая Европейским вещательным союзом готовность следовать командам Брюсселя не соответствует понятиям о независимо журналистике.

Владимир Зеленский 31 августа призвал Евросоюз запретить вещание всех российских каналов на своей территории.

Ранее итальянская газета il Tirreno в своем новом материале сообщила, что вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России. Отмечается, что некая россиянка опубликовала сделанные в саду особняка фотографии. По информации издания, факт аренды раскрылся, когда местное агентство недвижимости попыталось взять в аренду виллу для туристов из Южной Кореи.