Призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить все российские каналы в Евросоюзе является глупым и нереализуемым. Такое мнение высказал глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров. Его слова приводит РИА Новости.
Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что <...> все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей, — сказал Федоров.
Он также добавил, что демонстрируемая Европейским вещательным союзом готовность следовать командам Брюсселя не соответствует понятиям о независимо журналистике.
Владимир Зеленский 31 августа призвал Евросоюз запретить вещание всех российских каналов на своей территории.
Ранее итальянская газета il Tirreno в своем новом материале сообщила, что вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России. Отмечается, что некая россиянка опубликовала сделанные в саду особняка фотографии. По информации издания, факт аренды раскрылся, когда местное агентство недвижимости попыталось взять в аренду виллу для туристов из Южной Кореи.