«Вежливый» пекарь, трус и педофил: как жил главарь террористов из «Крокуса»

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Фаридуни Шамсидин

Уроженца Таджикистана Фаридуни Шамсидина СМИ назвали предполагаемым главарем террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Что известно о его жизни, как о нем отзываются знакомые и родственники, как шла подготовка теракта в «Крокусе»?

Как Шамсидин готовился к теракту в «Крокусе»

По данным Telegram-канала SHOT, именно Фаридуни Шамсидин был главарем боевиков, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Уточняется, что он был единственным, с кем контактировал куратор. Вербовка, предположительно, произошла во время нахождения Шамсидина в Турции. Официального подтверждения данной информации пока нет, правоохранительные органы не называют главаря террористов.

Источник писал, что Шамсидин получал инструкции от заказчиков, он же занимался подготовкой остальных членов группы злоумышленников перед терактом. В частности, арендовал квартиру и обеспечил покупку авто через других фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Речь идет об Алишере Касимове (по данным следствия, сдавал квартиру террористам), а также о трех родственниках — Аминчоне, Диловаре и Исроиле Исломовых (отвечали за логистику и транспорт боевиков, также предполагается, что через них исполнители приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться после теракта).

На видеозаписи допроса Шамсидин признался, что прилетел в Россию 4 марта из Турции, куда ездил «ради документов». По его словам, с ним связался некий «помощник проповедника» в Telegram и пообещал заплатить за нападение на людей 500 тысяч рублей.

Предполагается, что за несколько недель до теракта Шамсидин посещал «Крокус», чтобы оценить обстановку и получить данные о расположении ключевых объектов центра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Что известно о личной жизни Шамсидина

Предполагаемому главарю террористов из «Крокуса» 25 лет, он является гражданином Таджикистана. Фаридуни женат, есть восьмимесячный ребенок. Мигрант был зарегистрирован в Красногорске и официально работал на фабрике в Подольске.

Шамсидин — уроженец кишлака Лойоби Гиссарского района. До отъезда в Россию работал пекарем на небольшом предприятии в Гиссаре. Соседи фигуранта дела о теракте в «Крокусе» называют его спокойным и вежливым человеком.

«Сам Фаридуни был спокойный и вежливый, ничего плохого за ним мы не замечали. Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги», — рассказала соседка обвиняемого.

У Шамсидина нет полноценного образования — он проучился в школе только до седьмого класса. По словам родственников фигуранта, Фаридуни «не молился и не держал пост». В его поведении они не замечали ничего подозрительного и обвинениям в терроризме не верят.

«Он был обычный мигрант, и никто не мог его ни в чем заподозрить. Мы были в шоке, когда услышали в новостях о причастности Фаридуни к теракту. Он не мог убить и воробья, был трусливым», — отметил один из семьи арестованного.

После теракта в «Крокусе» жену, родителей и тещу Шамсидина увезли в Душанбе на допрос.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фаридуни Шамсидин в Басманном суде

«Он был прописан в квартире своей сестры Махбубы Загаровой, так ее муж дал ей уже талок („развод“ по-таджикски. — NEWS.ru), а российские власти депортировали ее с тремя детьми», — заявил родственник Шамсидина.

Супруга дяди арестованного рассказала, что Фаридуни за несколько дней до атаки позвонил и пригласил тестя на работу в Москву.

«У него были планы работать с ним. Но когда он поехал в Москву, не смог найти его там», — приводит слова женщины издание «Азия-Плюс».

Главарь террористов из «Крокуса» оказался педофилом

По данным Telegram-канала Sputnik Таджикистан, Шамсидин отбывал срок на родине за изнасилование мальчика. Как уточняет источник, в 16 лет, будучи учеником девятого класса, Фаридуни совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к шестикласснику. Суд Гассарского района приговорил его к шести годам лишения свободы.

«Он вышел из тюрьмы в 2020 году и уехал в Москву, где работал грузчиком и строителем. Два года назад вернулся на родину, женился», — заявил собеседник издания.

Telegram-канал также подчеркнул, что в СМИ появилась неверная информация о двухлетнем приговоре Шамсидину за сексуальные домогательства девочки.

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