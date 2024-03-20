Въезд в шесть населенных пунктов Белгородской области ограничат

Фото: Belgorod Region Governor/via Global Look Press/Global Look Press

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в собственном Telegram-канале, что из соображений безопасности въезд в шесть населенных пунктов Грайворонского городского округа с 20 марта будет ограничен по решению регионального оперативного штаба. Речь идет о территории Козинки, Гора-Подола, Глотова, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй и Безымена.

По информации Гладкова, на местах будут выставлены посты сотрудников МВД, Росгвардии, пограничной службы и администрации. Им доверено определять порядок посещения жилых домов.

Глава Белгородской области отметил, что в обстреливаемых поселениях остается много жителей области. По его мнению, властям следует убедить их покинуть жилища. Если у граждан нет родственников, то им предоставят места в региональных пунктах размещения и за пределами области.

Поэтому зaдaчa оргaнaм местного сaмоупрaвления — увеличить количество подомовых обходов по тем домaм и квaртирам, в которых остаются жители, и убедить <...> переехать в те нaселенные пункты, в которых рaсположены их родственники, если они готовы принять, — сказал Гладков в видеообращении.

Губернатор также сообщил о решении оперативного штаба освободить жителей 12 обстреливаемых населенных пунктов от оплаты ЖКХ. По его данным, с 21 марта власти начнут выдавать населению бесплатные продуктовые наборы из-за проблем с работой магазинов в результате обстрелов противника. Гладков пояснил, что жители получат продукты после того, как в районной администрации покажут прописку.

Губернатор Белгородской области ранее заявил, что в результате уничтожения над территорией региона 11 воздушных целей Вооруженных сил Украины никто не пострадал.