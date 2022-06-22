Ветераны ВОВ, свечи и цветы: как проходит День памяти и скорби в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках Дня памяти и скорби зажжено 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны

Утром 22 июня, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в Москве состоялись мероприятия в честь Дня памяти и скорби с участием руководителя департамента культуры города Александра Кибовского, ветеранов ВОВ и Героев России.

В Александровском саду в 31-й раз прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Десятки юношей и девушек из молодёжных объединений, общественных организаций и патриотических клубов собрались, чтобы почтить память павших, и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В парке «Музеон» прошла акция «Линия памяти». В её рамках волонтёры зажгли 1418 свечей, каждая из которых символизирует дни ВОВ. Акция проходит в Москве в восьмой раз и не прерывалась даже в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

Кадры мероприятий в честь Дня памяти и скорби в Москве — в галерее NEWS.ru.