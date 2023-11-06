Антон Соловьев

Ветеран ВОВ рассказал, как 80 лет назад Киев был освобожден от фашистов Ветеран Лерман: солдаты стояли до последнего, чтобы освободить Киев 80 лет назад

6 ноября 2023 в 15:40

Фото: Иван Шагин/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Освобождение Киева от фашистских захватчиков (3–13 ноября 1943 года). Разрушенный Крещатик. 1943 год