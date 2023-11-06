Советские солдаты стояли до последнего, чтобы освободить Киев во время Великой Отечественной войны, рассказал NEWS.ru 99-летний ветеран Борис Лерман. По его словам, в Киеве творился ужас и война несла только боль. Ветеран отметил, что его печалит ситуация в мире и на Украине. Он пожелал россиянам и украинцам скорейшего заключения мира.
Я помню, как приезжал в Киев, жил там месяц до начала войны, там было очень хорошо. Фашисты хозяйничали на Украине больше трех лет, там проходили зверства. Мы видели мертвых и детей, и женщин. Солдаты проявили небывалую смелость. Все стояли до конца. В такой день мне очень хочется пожелать всем мира. Сейчас начало СВО было необходимо, но мне хочется, чтобы все скорее закончилось, чтобы солдаты вернулись домой, — сказал он.
6 ноября Минобороны России к 80-летию освобождения украинской столицы от немецко-фашистских захватчиков открыло новый раздел на своем сайте «Киев спасли от мрака нацизма: помним — всегда, забыть — невозможно». В разделе представлены рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО.
Киевская операция прошла с 3 по 13 ноября 1943 года. В ней участвовали силы 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. По данным Минобороны, в тот момент численность советских подразделений составляла 671 тысячу солдат, а Германия имела в Киеве и его окрестностях около 500 тысяч гитлеровцев.