Ветеран ВМФ раскрыл пользу нового корабля «Ставрополь» для СВО Ветеран ВМФ Блитов: корабль «Ставрополь» способен противостоять ПВО противника

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Малый ракетный корабль «Ставрополь»

Новый малый ракетный корабль «Ставрополь», спущенный на воду в Татарстане, принесет пользу российским военным в зоне специальной военной операции, заявил в беседе с NEWS.ru сопредседатель союза ветеранов военной службы Военно-морского флота Виктор Блитов. По его словам, такие корабли способны наносить удары не только по морским целям, но и объектам на берегу.

Малые ракетные корабли вооружены ракетами «Калибр», которые могут наносить удары и по кораблям противника, и по береговым объектам. Это хорошая ракета, которая позволяет проходить [системы] ПВО, — сказал Блитов.

Он отметил, что сейчас ВМФ РФ начинает восстанавливаться, тогда как в 1990-е и начале 2000-х он был практически уничтожен. По его словам, оставалось лишь малое количество старых кораблей, которые оказались непригодны в рамках СВО, как например крейсер «Москва».

Сейчас выходят корабли, которые уже разрабатывались в России и имеют соответствующее вооружение, способное противостоять всем угрозам. Наличие каждого корабля, даже такого маленького как «Ставрополь», существенно для флота. Потому что флотскую службу нельзя прекращать, — заключил ветеран ВМФ.

Церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631 «Ставрополь» прошла во вторник, 11 июня, на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, рассказали в пресс-службе завода. Отмечается, что он стал 12 в серии данного проекта, который разработан в 2010 году.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал, что Военно-морской флот России в 2024 году получит порядка 50 новых кораблей. По его словам, в контексте наращивания темпа строительства плавсредств, речь идет не только о лодках, фрегатах, корветах и малых ракетных кораблях, но и обеспечивающих судах.